Маркл і Гаррі покинули королівську сім'ю: прощальний лист герцогів

31 березня Меган Маркл і принц Гаррі офіційно покинули королівську сім'ю і склали повноваження. У зв'язку з цим герцоги написали прощальний лист.

Послання своїм шанувальникам вони опублікували на сторінці в Instagram.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Зокрема, подружжя повідомило своїм 11 мільйонам підписникам у соцмережі про те, що вони більше не будуть користуватися офіційним акаунтом в Instagram.

"Як ми всі відчуваємо, світ зараз здається дуже крихким. Однак ми впевнені, що у кожної людини є потенціал і можливість змінити ситуацію – як це видно зараз у всьому світі, в наших сім'ях, наших спільнотах і на передовій – разом ми можемо підтримати один одного... Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Спасибі нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз'єднання з вами", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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