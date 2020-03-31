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31 березня • оновлено в 13:34
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Маркл і Гаррі покинули королівську сім'ю: прощальний лист герцогів

2.1т
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31 березня Меган Маркл і принц Гаррі офіційно покинули королівську сім'ю і склали повноваження. У зв'язку з цим герцоги написали прощальний лист.

Послання своїм шанувальникам вони опублікували на сторінці в Instagram.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Зокрема, подружжя повідомило своїм 11 мільйонам підписникам у соцмережі про те, що вони більше не будуть користуватися офіційним акаунтом в Instagram.

"Як ми всі відчуваємо, світ зараз здається дуже крихким. Однак ми впевнені, що у кожної людини є потенціал і можливість змінити ситуацію – як це видно зараз у всьому світі, в наших сім'ях, наших спільнотах і на передовій – разом ми можемо підтримати один одного... Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Спасибі нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз'єднання з вами", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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Гоша Злой
Гоша Злой
те, кто смотрел или смотрит сериал *Корона* не удивятся такому решению....
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