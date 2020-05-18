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18 травня • оновлено в 13:57
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Маркл і Гаррі повертатимуть борг королеві 11 років: за що розраховуються

6.8т
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Меган Маркл і принц Гаррі почали повертати в британську казну гроші, які вони витратили на ремонт Фрогмор-хауса. Це 2,4 млн фунтів стерлінгів.

Про це пише видання Harpers Bazar.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Так, відомо, що маєток Меган і Гаррі отримали від королеви Єлизавети в подарунок на весілля. Однак подружжя вирішило провести в ньому реставраційні роботи: оновили внутрішній дизайн інтер'єру, встановили нову систему опалення, газу та водопостачання.

Ремонтні роботи обійшлися британським платникам податків у 2,4 млн фунтів стерлінгів. А після того, як Меган і Гаррі склали свої повноваження, вони взяли на себе зобов'язання повернути всю цю суму повністю. Більш того, повідомляється, що Гаррі вже почав перераховувати гроші: кожен місяць принц буде віддавати по 18 тис фунтів. На повне покриття боргу у нього піде 11 років.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерт моди побачила прихований сенс у вбранні Меган Маркл під час її першого інтерв'ю для програми Good Morning America після відмови від королівських привілеїв.

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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