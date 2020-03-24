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24 березня • оновлено в 09:28
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Маркл достроково позбулася королівського статусу: що трапилося

5.1т
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Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

Про це пише видання People.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Так, як повідомляється, на сайті благодійної організації Smart Works Charity, патроном якої є Маркл, були видалені всі згадки про Меган як про королівську персону.

Якщо раніше на сайті було зазначено "Наш королівський покровитель, герцогиня", то тепер залишилося лише "Герцогиня Сассекська".

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Крім того, внесла корективи на своєму сайті і Асоціація університетів Співдружності, прибравши "Її королівська високість", і залишивши лише титул.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
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