Маркл достроково позбулася королівського статусу: що трапилося

Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

Про це пише видання People.

Меган Маркл Getty

Так, як повідомляється, на сайті благодійної організації Smart Works Charity, патроном якої є Маркл, були видалені всі згадки про Меган як про королівську персону.

Якщо раніше на сайті було зазначено "Наш королівський покровитель, герцогиня", то тепер залишилося лише "Герцогиня Сассекська".

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Крім того, внесла корективи на своєму сайті і Асоціація університетів Співдружності, прибравши "Її королівська високість", і залишивши лише титул.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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