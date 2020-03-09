Загибла Марина Поплавська могла б відзначити 50: як зірка "Дизель Шоу" виглядала в молодості

Українська актриса, зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська 9 березня могла б відзначити свій 50-річний ювілей.

Як відомо, артистка у віці 48 років, в жовтні 2018 року загинула в аварії під Києвом, повертаючись разом з командою "Дизель Шоу" з гастролей. У день народження Марини Поплавської OBOZREVATEL пропонує згадати творчий шлях актриси і дізнатися, як друзі намагалися застерегти її від загибелі в аварії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марина Поплавська ICTV

Марина Поплавська народилася 9 березня 1970 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області.

Вона закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "українська мова та література".

Марина Поплавська в молодості. На знімку їй 21 рік karavan.ua

Поплавська пропрацювала вчителем української мови та літератури в Житомирі більше 20 років. Також вона вела місцевий драмгурток.

У 1993 році Марину Поплавську запросили в команду КВН "Дівчата з Житомира", а в 1997-му вони виступили в прем'єр-лізі КВН.

Після успішних виступів артистку запросили на російський канал НТВ взяти участь у скетч-шоу "На трьох".

2016 року Марина Поплавська стала яскравою учасницею гумористичної передачі "Дизель Шоу", яка виходить на українському каналі ICTV.

"Дизель Шоу" ICTV

Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року близько 5:55 ранку в автокатастрофі в Київській області.

Аварія сталася біля села Мила, коли автобус з командою "Дизель Шоу" на швидкості понад 100 кілометрів на годину врізався у вантажівку. Тоді постраждали також актори Яна Глущенко, Євген Сморигін та Єгор Крутоголов.

Як відомо, останній в лютому 2020 року поділився спогадами про страшну аварію, в якій загинула Поплавська.

Єгор Крутоголов "Апостроф"

Як зізнався Єгор Крутоголов, він намагався врятувати життя Марині і вмовляв її пересісти з небезпечного місця.

"Якщо ми весь час валялися ззаду, у нас там були зроблені ліжка, то вона практично ніколи не лягала. Марина завжди сиділа попереду. І я не раз підходив до неї і казав, що це найбільш небезпечне місце в автобусі: "Подивися вперед – тут суцільне скло". На що Марина мені завжди говорила: "Хлопчику мій, ця попа наїздила такий кілометраж на передньому сидінні, що не тобі розповідати, де їй сидіти". І що після такого скажеш? Ти ж не думаєш у ці моменти про трагічні наслідки", – розповів Крутоголов на передачі "Зоряний шлях" на телеканалі "Україна".

Марина Поплавська ICTV

Марина Поплавська Viva!

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