Маніяк влаштував полювання на Аллу Пугачову: подробиці

Російська співачка Алла Пугачова поскаржилася на те, що її переслідує "маніяк". В оточенні артистки повідомили, що невідомий чоловік постійно їздить за нею.

Члени фан-клубу Пугачової розповіли, що ось уже 12 років їй доводиться уникати випадкової зустрічі з настирливим шанувальником, пише "Комсомольская правда".

АіФ

Вперше шанувальник дав про себе знати в 2007 році. Тоді, Пугачова сама попросила охорону його ізолювати.

"Он того хлопця до мене не підпускати! Він маніяк!" - скомандувала артистка.

У фан-клубі співачки говорять, що часто помічають цього чоловіка. Він ні з ким не спілкується, стоїть осторонь і мовчки спостерігає. Зазначається, що вісім років тому цей чоловік намагався пробратися в готельні апартаменти Пугачової і Галкіна в Криму. Непроханого гостя виводили з охороною.

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Нещодавно навколо Пугачової розгорівся скандал. Так, артистка прокотилася на машині по перону до власного вагону в потязі. В мережі засудили її за такий зухвалий вчинок. Але в фан-клубі артистки вважають, що їй довелося зробити це через "переслідувача", якого також помітили на вокзалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу у Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який допустив поїздку по перону (що заборонено правилами), повинні звільнити. Однак в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Скандал широко поширився на просторах інтернету, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

Пізніше конфлікт вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу про адміністративне порушення.

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