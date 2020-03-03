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3 березня • оновлено в 13:08
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MamaRika засвітила ідеальне тіло в купальнику. Відео

3.4т
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Українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, показала розкішну фігуру в купальнику.

Пікантним відео знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika

MamaRika

Instagram @mamarika_official

Так, на ролику, який артистка зняла для популярної соцмережі TikTok, MamaRika танцює в купальнику під запальну пісню на одному з пляжів Таїланду.

Примітно, що на відео зірка продемонструвала відразу два купальника, які вигідно підкреслили її струнку фігуру: один яскраво-жовтий і роздільний, другий – різнокольоровий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Співачка позувала в прозорому боді, в якому продемонструвала стрункі форми, а також груди.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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