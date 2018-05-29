"Мама завжди була веселою людиною": Олег Винник висловився про страшну втрату

Концерт на Тернопільському міському стадіоні український співак Олег Винник присвятив пам'яті своєї матері, яка померла 28 травня.

"Мама завжди була веселою людиною, душею компанії, любила співати. Останнім часом вона сильно хворіла. Пару днів назад сказала мені: не переживай, мені вже краще, але мої дні прохдять. А ще побажала, щоб я завжди був здоровий, щасливий і ніколи не відміняв жодного концерту у своєму житті. Тому сьогодні всі пісні я буду співати для своєї матері", - розповів виконавець.

Артист додав, що дарувати щастя людям - це його ноша. І він з честю буде нести свій хрест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, земляки 80-річної матері Олега Винника розповіли, що вона померла в понеділок, 28 травня, в лікарні. Причину смерті односельці називати відмовилися. Жінка тривалий час хворіла і перенесла три інсульти.