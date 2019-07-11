"Мама — як бабуся!" Галкін викликав суперечки в мережі, показавши фото з дітьми і Пугачовою

Чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав їхнє сімейне фото з дітьми. Воно викликало суперечки в мережі.

Так, зіркова сім'я була зображена на прогулянці в парку. Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instgram.

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото з Instagram

"Передаємо вам, дорогі підписники, гарячий привіт! Нас вже 6 000 000, це стільки ж, скільки збирають найрейтинговіші випуски моєї телепрограми " Лучше Всех!" Дякуємо за зацікавлення мною", — написав Максим.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Фото з Instagram

Зазначимо, що багато шанувальників захопилися милим сімейним знімком, який опублікував Галкін.

Однак інші вказали шоумену на те, що 70-річна Пугачова йому не підходить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, яке викликало ажіотаж в мережі. На ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а на тлі їй співала Алла Пугачова знамениту пісню "Куда уходит детство".

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