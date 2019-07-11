"Мама — як бабуся!" Галкін викликав суперечки в мережі, показавши фото з дітьми і Пугачовою

Чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав їхнє сімейне фото з дітьми. Воно викликало суперечки в мережі.
Так, зіркова сім'я була зображена на прогулянці в парку. Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instgram.
Алла Пугачова і Максим Галкін
Фото з Instagram
"Передаємо вам, дорогі підписники, гарячий привіт! Нас вже 6 000 000, це стільки ж, скільки збирають найрейтинговіші випуски моєї телепрограми " Лучше Всех!" Дякуємо за зацікавлення мною", — написав Максим.
Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми
Фото з Instagram
Зазначимо, що багато шанувальників захопилися милим сімейним знімком, який опублікував Галкін.
Однак інші вказали шоумену на те, що 70-річна Пугачова йому не підходить.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, яке викликало ажіотаж в мережі. На ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а на тлі їй співала Алла Пугачова знамениту пісню "Куда уходит детство".
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