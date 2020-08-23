Мама музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) відреагувала на хвилю негативних коментарів у соцмережах щодо присвоєння посмертно звання Героя України її синові.

Так, Ольга Миколаївна, закликала людей дати душі Андрія спокій. А також зазначила, що "ніхто не в праві судити її сина за його земні справи". Про це жінка повідомила на особистій сторінці в Facebook.

"Я хочу сказати всім, кому звання Андрія не дає дихати – заспокойтеся, дихайте глибоко і не заздріть... Дбайте про своїх дітей, виховуйте їх без злоби і заздрості до ближнього, тому що ваш поганий приклад накладе на їхню долю поганий слід... А душі Андрія, і моїй дайте спокій, бо не вам судити. Хто ви такі в цьому житті? Праведники? Герої? Судді? Тільки Бог зараз суддя для Андрія та його земних справ... Спробуйте піти його стежкою і повторити хоча б йоту з того, що він встиг зробити за своє коротке життя", – заявила вона.

Андрій Кузьменко та його мама Ольга Миколаївна

Також жінка додала, що її син ніколи не просив про нагороди та не співав оди президентам. А ті, хто засуджує його за якісь вчинки, на її думку, – невдахи.

"Ваша балаканина нікого вже не цікавить. Я дивлюся на вас як на невдах, які заздрять навіть мертвим. Мені вас шкода... Це виглядає мізерно! Андрій ніколи й нікого не просив про нагороди, ніколи не співав оди президентам, вони знайшли його самі, від кардинально різних людей! Посмертно! Зупиніться, витріть слину та починайте діяти, може і ви послужите Україні не словоблуддям, а ділом", – підсумувала мама Кузьми.

Зазначимо: раніше в соцмережах не погодилися з тим, що найвищу державну нагороду під час війни дали не військовому, а музиканту. Також користувачі згадали Кузьмі його участь в агітаційних концертах на підтримку Віктора Януковича під час виборів 2004 року.

Мама Скрябіна відреагувала на скандал через присвоєння музикантові звання Героя України

Мама Скрябіна відреагувала на скандал через присвоєння музикантові звання Героя України

Мама Скрябіна відреагувала на скандал через присвоєння музикантові звання Героя України

Мама Скрябіна відреагувала на скандал через присвоєння музикантові звання Героя України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті та день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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