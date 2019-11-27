Малюк Дадлі виріс: зірка "Гаррі Поттера" змінився до невпізнання

Британський актор Гаррі Меллінг, зірка фільмів про Гаррі Поттера, змінився до невпізнання.

Меллінг грав двоюрідного брата Гаррі Поттера, Дадлі Дурсля і вперше з'явився на екрані, коли йому було 11 років.

Зазначимо, що зміни в зовнішності актора відбулися ще під час зйомок "Гаррі Поттера". У сьомому фільмі про чарівників йому довелося зніматися в спеціальному костюмі, який додавав йому "зайву" вагу.

Кадр з фільму

Кадр з фільму

Кадр з фільму

Нещодавно телеканал BBC1 показав нові епізоди серіалів "Темні початки" і "Війна світів", в яких можна помітити сильні зміни в зовнішності актора.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий голлівудський актор і боксер Міккі Рурк змінився до невпізнання, що стурбувало шанувальників.

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