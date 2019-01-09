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''Мало не загинула'': спливло інтерв'ю померлої зірки "Битви екстрасенсів"

2.4тЧитати матеріал російською

Зірка програми "Битва екстрасенсів" Дарія Воскобоєва, яка несподівано померла 6 січня, незадовго до смерті розповіла, що через свою силу діти далися їй нелегко.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю для Teleprogramma.pro. "Людина, обтяжена силою, не може дозволити собі нічого не робити. Мені і діти мої через це далися нелегко: було два термінових кесаревих і обидва рази ми мало не загинули — і діти, і я", — зізналася Воскобоєва.

''Мало не загинула'': спливло інтерв'ю померлої зірки "Битви екстрасенсів"

Дарія Воскобоєва

Фото: instagram / voskoboeva_daria

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Також Дарія додала, що, мабуть, свою силу вона мала витрачати на якісь серйозні справи, а не на сім'ю, як їй хотілося.

''Мало не загинула'': спливло інтерв'ю померлої зірки "Битви екстрасенсів"

Дарія Воскобоєва з дітьми

Фото: instagram / voskoboeva_daria

Як повідомляв OBOZREVATEL, фіналістка російського шоу "Битва екстрасенсів" Дарія Воскобоєва незадовго до смерті опублікувала докладну інструкцію для спілкування з ангелом-хранителем.

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