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23 жовтня • оновлено в 10:14
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Малишеву екстрено госпіталізували в Москві: що з нею

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Російська телеведуча Олена Малишева госпіталізована в лікарню через гіпертонічний криз.

Про це Малишева повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Малишева

Олена Малишева

РІА

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Тиск ведучої піднявся до показників 200 на 130. У результаті довелося викликати лікарів. За словами Малишевої, це був перший в її житті гіпертонічний криз.

Відомо, що Малишеву госпіталізували до Боткінської лікарні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська телеведуча Олена Малишева потрапила під шквал критики після того, як опублікувала відео з епілептичним нападом глядачки під час зйомок програми "Здоров'я".

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Особа
Олена Малишева
Місце
Росія Москва
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