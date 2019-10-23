Малишеву екстрено госпіталізували в Москві: що з нею

Російська телеведуча Олена Малишева госпіталізована в лікарню через гіпертонічний криз.

Про це Малишева повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Малишева РІА

Тиск ведучої піднявся до показників 200 на 130. У результаті довелося викликати лікарів. За словами Малишевої, це був перший в її житті гіпертонічний криз.

Відомо, що Малишеву госпіталізували до Боткінської лікарні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська телеведуча Олена Малишева потрапила під шквал критики після того, як опублікувала відео з епілептичним нападом глядачки під час зйомок програми "Здоров'я".

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!