Малишева розповіла, чому Заворотнюк не можуть прооперувати

Скандальна російська телеведуча Олена Малишева пояснила, чому пухлина мозку, яку діагностували в актриси Анастасії Заворотнюк, не підлягає видаленню.

Так, причина в тому, що вона не має чітких меж і хірурги не можуть відрізнити уражені тканини від здорових. Про це вона говорила в новому випуску своєї програми "Жить здорово!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олена Малишева і Анастасія Заворотнюк

"Ми не знаємо, де набряк, і де гліома (пухлина). І в цьому складність. Це дійсно всепроникний рак", — заявила Малишева.

Анастасія Заворотнюк Фото: segodnya.ua

Воночас телеведуча зазначила, що у випадку виявлення пухлини на досить ранній стадії пацієнти продовжують жити повним життям, оскільки можливий розвиток онкології мозку стримується променевою терапією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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