Малишева розповіла, чому Заворотнюк не можуть прооперувати

Скандальна російська телеведуча Олена Малишева пояснила, чому пухлина мозку, яку діагностували в актриси Анастасії Заворотнюк, не підлягає видаленню.
Так, причина в тому, що вона не має чітких меж і хірурги не можуть відрізнити уражені тканини від здорових. Про це вона говорила в новому випуску своєї програми "Жить здорово!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Олена Малишева і Анастасія Заворотнюк
"Ми не знаємо, де набряк, і де гліома (пухлина). І в цьому складність. Це дійсно всепроникний рак", — заявила Малишева.
Анастасія Заворотнюк
Фото: segodnya.ua
Воночас телеведуча зазначила, що у випадку виявлення пухлини на досить ранній стадії пацієнти продовжують жити повним життям, оскільки можливий розвиток онкології мозку стримується променевою терапією.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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