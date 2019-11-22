Малишева назвала перші ознаки хвороби Заворотнюк і Фріске

Скандальна російська телеведуча Олена Малишева назвала перші ознаки раку головного мозку, який діагностували у актриси Анастасії Заворотнюк та співачки Жанни Фріске.
Інформацією про зовнішні симптоми, які можуть сигналізувати про появу гліобластоми вона поділилася з глядачами програми "Жити здорово!" на "Першому каналі", передає "Аргументи".
Малишева назвала перші ознаки хвороби Заворотнюк
"Єдине, що лікарі можуть запропонувати – це щорічні обстеження. Але під час здавлювання головного мозку у пацієнта можуть статися візуальні зміни, в носогубних складках, наприклад. Також про рак можуть свідчити зміна мовлення і відмова організму від виконання будь-яких функцій", – розповіла вона.
Телеведуча порадила при наявності подібних ознак звернутися до невролога, щоб той визначив, це інсульт або все ж рак.
Анастасія Заворотнюк
Фото: sundaynews.info
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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