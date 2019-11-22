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22 листопада • оновлено в 21:29
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Малишева назвала перші ознаки хвороби Заворотнюк і Фріске

5.3т
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Скандальна російська телеведуча Олена Малишева назвала перші ознаки раку головного мозку, який діагностували у актриси Анастасії Заворотнюк та співачки Жанни Фріске.

Інформацією про зовнішні симптоми, які можуть сигналізувати про появу гліобластоми вона поділилася з глядачами програми "Жити здорово!" на "Першому каналі", передає "Аргументи".

Малишева назвала перші ознаки хвороби Заворотнюк

Малишева назвала перші ознаки хвороби Заворотнюк

"Єдине, що лікарі можуть запропонувати – це щорічні обстеження. Але під час здавлювання головного мозку у пацієнта можуть статися візуальні зміни, в носогубних складках, наприклад. Також про рак можуть свідчити зміна мовлення і відмова організму від виконання будь-яких функцій", – розповіла вона.

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Телеведуча порадила при наявності подібних ознак звернутися до невролога, щоб той визначив, це інсульт або все ж рак.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: sundaynews.info

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Дмитро Гриневич, Олена Малишева
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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