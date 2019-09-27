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27 вересня • оновлено в 19:43
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Малахов влипнув у міжнародний скандал через нову програму: деталі

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Російський телеведучий Андрій Малахов потрапив у міжнародний скандал через висловлювання в своєму ток-шоу про громадянина Киргизії Ісламбека Акбарова, який потрапив влітку у ДТП в Москві.

У передачі від 24 вересня під назвою "Загадкова смерть сина "ковбасного короля": випадковість чи сплановане вбивство?" ведучий припустив, що смертельна аварія була спровокована спеціально для грошової винагороди (щоб подивитися відео зі скандальним висловлюванням Малахова, проскрольте до кінця сторінки).

У зв'язку з цим висловлюванням, до МЗС Киргизії було викликано радника-посланника посольства РФ у країні.

Малахов потрапив у міжнародний скандал через Киргизію

Малахов потрапив у міжнародний скандал через Киргизію

"Звернуто увагу, що в ході телепередачі ведучий некоректно висловився щодо ситуації навколо громадянина Киргизької Республіки Ісламбека Акбарова, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками громадянина Російської Федерації Олександра Маругова. Представником МЗС КР було висловлено занепокоєння щодо подібних висловлювань журналістів у державних ЗМІ Росії з урахуванням киргизько-російських союзницьких відносин і стратегічного партнерства", – йдеться в офіційному повідомленні МЗС в Facebook.

Момент смертельної аварії

Момент смертельної аварії

Кадр з відео

Зокрема, Малахов в ефірі допустив таке висловлювання: "За кермом був 20-річний шмаркач, який приїхав з іншої країни, пару місяців працює у таксі. Дай йому $100 тис., вони зроблять щасливими всю його сім'ю, весь аул, родичів, і до кінця їхніх днів їм не заробити таких грошей, де зарплатня $10".

Загиблий у ДТП росіянин Олександр Маруг

Загиблий у ДТП росіянин Олександр Маруг

Instagram, архів "СтарХіта"

Посольство Киргизії в Москві закликало Малахова вибачитися за слова про таксиста. Прес-секретар посольства Гулбарчин Байимбетова повідомила виданню "Підйом", що висловлювання зачепило весь народ Киргизії.

"Вся киргизька громадськість піднялася, тому що він, як ми вважаємо, неправильно висловився не тільки щодо Акбарова, а й щодо всього народу. Зараз громадськість вимагає, щоб він вибачився. Я не знаю, чи достатньо буде вибачень, бо не я вирішую, а вирішує громадськість", – підкреслила вона.

Сам Малахов вже відреагував на скандал, який сам же й спровокував. Телеведучий пояснив, що його завданням в ефірі було "захистити вбиту горем матір".

"Мені шкода, що мої слова були неправильно зрозумілі деякими киргизами. Я за мир і добросусідські відносини, а ще за справедливість і свободу слова. Правопорушення, а також злочинці та жертви не мають національності і громадянства – перед законом усі рівні. Мені здається, я виконав частину своєї журналістської роботи – вперше Тетяна Маругова почула слова жалю і каяття хай не від самого винуватця події, а від його представника", – написав він у своїй колонці у виданні "СтарХіт".

Малахов влипнув у міжнародний скандал через нову програму: деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малахов неодноразово опинявся в центрі скандалу через свою діяльність на одному з федеральних каналів РФ. Так, в березні 2019 року колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Нонна Щукіна звинуватила телеведучого в побитті.

А в лютому він запросив на шоу "Прямий ефір" фейкового свідка смерті репера Кирила Толмацького (Децла), що викликало гнів у мережі.

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Особа
Андрій Малахов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали Новини Росії
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а че вы хотели это же педерация они в угоду себе любые факты перекрутят
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