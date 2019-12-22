Максу з "Кухні" – 35: куда пропал Марк Богатирьов і як виглядає сьогодні

Російський актор, зірка популярного серіалу "Кухня" Марк Богатирьов 22 грудня святкує свій день народження.

Так, йому виповнюється 35 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, куди зник артист, чим зараз займається і як виглядає.

Марк Костянтинович Богатирьов народився 22 грудня 1984 року в Москві. Він з'явився на світ семимісячним, коли його мама приїхала до столиці з Обнінська Калузької області складати іспити.

24smi.org

До 21 року Марк жив і навчався в Обнінську, виховувався мамою і бабусею.

Після 11 класу, граючи в театрі "Д.Е.М.І.", захотів стати професійним артистом і вступити до театрального інституту. Однак мама з бабусею порадили йому спочатку отримати "земну" професію, а вже потім займатися чим душа забажає.

instagram.com/marchi25

Марк вирішив вступати на економічний факультет, але випадково потрапив на кастинг фільму "Ненаситні", де познайомився з актором Микитою Єфремовим. Микита в той час вступав до Школи-студії МХАТ, куди також покликав і Марка.

Протягом року Марк їздив на заняття з професійним педагогом в Щепкинське театральне училище, і в результаті вступив до ГІТІСу і до Школи-студії МХАТ, на якій він і зупинив свій вибір.

кадр фільму "Ненаситні"

Після вступу, щоб хоч якось заробити собі на життя, Богатирьов працював охоронцем, водієм, адміністратором в салоні ігрових автоматів і репетитором для вступників до театральних вузів.

У 2010 році Марк закінчив Школу-студію МХАТ. З 2010 по 2013 роки був актором стажерської групи МХТ імені Чехова.

24smi.org

Серіал "Кухня", у якому Богатирьов зіграв роль головного героя Максима Лаврова, приніс акторові успіх і популярність у глядача. На кастинг серіалу він потрапив відразу після закінчення вузу.

Його колегою по знімальному майданчику стала актриса Олена Підкамінська – арт-директор Вікторія, у якої був бурхливий роман з молодим кухарем Максом Лавровим.

кадр серіалу "Кухня"

Відзначимо, в період зйомок "Кухні" не обійшлося без інцидентів. Так, в 2013 році в розпал зйомок третього сезону серіалу з'явилася інформація, що Марк намагався накласти на себе руки. Однак виявилося, що насправді актор був госпіталізований зі знімального майданчика в результаті занепаду сил від перенапруги графіка.

А сам Марк у своєму "Твіттері" попросив не роздмухувати паніку і не поширювати наклеп. Він визнав, що дійсно перебував у лікарні, але через звичайнісіньку застуду, яка через важкий і нервовий графік роботи дала деякі ускладнення.

Марк Богатирьов в програмі "По секрету всьому світу" instagram.com/marchi25

З 2018 року Марк веде програму про подорожі "По секрету всьому світу" на телеканалі "Росія-1". Крім того, в квітні 2018-го відбулася прем'єра серіалу "Берізка" про артистів знаменитого в Радянському Союзі танцювального ансамблю.

кадр серіалу "Берізка"

Також актор знявся у фільмі "Ялинки останні", прем'єра якого відбулася 27 грудня 2018 року.

У 2019 Марк брав участь у зйомці телесеріалів "Любов не за правилами" і "Коріння".

кадр серіалу "Коріння" instagram.com/marchi25

Про особисте життя Марка Богатирьова відомо те, що з 2018 року він зустрічається з актрисою Тетяною Арнтгольц.

instagram.com/marchi25

instagram.com/arntgolts_tatyana_fangroup

Причому влітку 2019-го пішли чутки про те, що Богатирьов і Арнтгольц таємно одружилися. До такого висновку прийшли фанати, побачивши кільце на безіменному пальці Тетяни, коли та розмістила фотографію в своєму Instagram.

instagram / tarntgolts_fan

Як писав OBOZREVATEL, раніше свій день народження відзначив російський актор Олександр Ільїн, який прославився завдяки ролі Лобанова з серіалу "Інтерни".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!