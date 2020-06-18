Максиму Галкіну - 44: як виглядав російський шоумен до одруження з Пугачовою

У четвер, 18 червня популярний російський комік, чоловік примадонни Алли Пугачової, святкує день народження.

Галкіну виповнилося 44 роки. На момент знайомства з російською легендою Пугачовою Максиму було трохи більше 20 років. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядав шоумен до весілля з культової артисткою і як він змінився.

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Максим народився в 1976 році в Наро-Фомінськ Московської області в заможній, інтелігентній родині. Батько Галкіна – генерал-полковник бронетанкових військ, очолював Головне автобронетанкове управління Міністерства оборони РФ, депутат Держдуми РФ 2-го скликання. Мама – вчена, кандидат фізико-математичних наук, працювала в Інституті теорії прогнозу землетрусів РАН.

Instagram Максима Галкіна

Також у Галкіна є старший брат Дмитро – в минулому військовий, зараз займається бізнесом, є власником продюсерської агенції "Центум" в Москві.

Талант артиста в Максимі прокинувся ще в дошкільному віці – він грав в театральних сценках в дитячому садку і школі. У 11 років Галкін вперше влаштував сольний творчий вечір, а в 13 років – розкрив в собі талант пародиста.

Instagram Максима Галкіна

Instagram Максима Галкіна

Творча біографія Максима Галкіна стартувала на сцені Студентського театру МГУ, де він дебютував зі своїми пародіями на сцені в 1994 році.

24СМІ

Справжня популярність прийшла до Галкіна на початку 2000-х, коли він став ведучим популярного шоу "Хто хоче стати мільйонером". Тоді артист почав також активно виступати на різних ТВ-концертах з пародіями. Працюючи на телебаченні, він познайомився з Аллою Пугачовою, яка в той час була одружена з Філіпом Кіркоровим.

Утро.ru

Знайомство з примадонною стало одним з ключових факторів успіху Галкіна. Так, його запрошували на безліч шоу, а пізніше він почав співати разом з артисткою і зіграв головну роль в популярному новорічному мюзиклі "За двома зайцями" разом з Пугачовою (2003 рік). Цікаво, що через 8 років їх екранна весілля перенеслося в реальне життя.

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Пара офіційно почала жити разом з 2005 року, проте їх відносини почалися ще в 2001-му. Одружилися Пугачова і Галкін в грудні 2011 року.

В даний час артист – один з найпопулярніших в Росії і країнах пострадянського простору комік, стендапер. актор і телеведучий. Разом з Аллою Пугачовою, яка старша за нього на 27 років, пара виховує двох дітей – 6-річних близнюків Гаррі і Лізу.

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Instagram Максима Галкіна

24СМІ

Як Максим Галкін виглядає зараз: фото з Пугачовою та дітьми

HELLO! Russia

Instagram Максима Галкіна

Instagram Максима Галкіна

Instagram Максима Галкіна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової. Таке визнання шоумен зробив під час прямого ефіру в Instagram зі співаком Юсифом Ейвазовим.