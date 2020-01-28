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29 січня • оновлено в 00:41
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"Зрадник і співає для фашистів": Макаревич розповів про цькування в Росії через Україну

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Міністерство культури Росії відмовилося фінансувати фільм, присвячений 50-річчю гурту "Машина времени", через політичні погляди її засновника Андрія Макаревича.

Про це сам музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook. Раніше ЗМІ писали, що міністерка культури Ольга Любимова, коли займала пост директорки департаменту кінематографії в міністерстві, пояснила відмову фразою: "Ми ворогів не підтримуємо".

Макаревич підтвердив, що, за словами очевидців бесіди в лютому минулого року, вона сказала це. Сам він свідком ухвалення рішення не був.

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Макаревич розповів про конфлікт із Любимовою

Макаревич розповів про конфлікт із Любимовою

facebook.com/makarevichav

"Майбутня міністерка записала у вороги не тільки "Машину времени" (ми-то нехай, можна подумати, нам мінкульт взагалі колись гроші давав), але і провідних російських кінорежисерів: Лунгіна, Тодоровського, Мітту, Сегала, далі за списком. Незручно вийшло", – написав музикант, вказавши на режисерів, які повинні були працювати над фільмом.

Також лідер "Машины времени" зазначив, що після цієї історії "боти" в інтернеті "кинулися на захист нової міністерки", оскільки, на думку влади, "Макаревич – зрадник і співає для фашистів".

Міністерка культури РФ Ольга Любимова

Міністерка культури РФ Ольга Любимова

МК

"Зрадник і співає для фашистів": Макаревич розповів про цькування в Росії через Україну

Скріншот

Фільм підтримали в Управлінні президента з суспільних проєктів

Фільм підтримали в Управлінні президента з суспільних проєктів

facebook.com/makarevichav

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно заслужений артист Росії Андрій Макаревич розпалив суперечки в мережі, написавши пост про Михайла Горбачова.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Андрій Макаревич
Місце
Росія
Теги
фотографии шоу-бизнес Новини Росії
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Правильно! Пусть ему вислоухие кинцо снимают. У них для этого гениальный Сенцов есть.
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