Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР

Заслужений артист Росії, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич розпалив суперечки в мережі, написавши пост про Михайла Горбачова.

Так, він назвав "мерзотою" тих, хто недооцінює роботу Горбачова на посту президента Радянського Союзу. Про це співак заявив на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Макаревич Фото: iz.ru

"Цікаво, що Горбачова поливають в мережі лайном саме ті мерзоти, яким він дав свободу — зокрема займатися тим, чим вони займаються. Сиділи б зараз секретарями партійного осередку ПТУ. Та й на це розуму б не вистачило", — висловився Макаревич.

Фото: facebook / makarevichav

Зазначимо, що частина підписників розділила точку зору артиста. Вони написали, що проблема в "совках", які сумують за СРСР, де "жінки ходили в заштопаних колготках, а виїхати закордон могли лише партійні". Крім того, багато хто заявив, що є такий сорт людей, яким не догодиш — "вони будуть вічно не задоволені. У них всі винні від Леніна до Путіна".

Разом з тим, інші коментатори вважають слова Макаревича недоречними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Макаревич виступив проти роздачі паспортів РФ на Донбасі, через що росіяни накинулися на нього з критикою. Серед обурених відзначилася і скандальна співачка Юлія Чичеріна.

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