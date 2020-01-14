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14 січня • оновлено в 12:04
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Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР

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Заслужений артист Росії, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич розпалив суперечки в мережі, написавши пост про Михайла Горбачова.

Так, він назвав "мерзотою" тих, хто недооцінює роботу Горбачова на посту президента Радянського Союзу. Про це співак заявив на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

Фото: iz.ru

"Цікаво, що Горбачова поливають в мережі лайном саме ті мерзоти, яким він дав свободу зокрема займатися тим, чим вони займаються. Сиділи б зараз секретарями партійного осередку ПТУ. Та й на це розуму б не вистачило", — висловився Макаревич.

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Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР

Фото: facebook / makarevichav

Зазначимо, що частина підписників розділила точку зору артиста. Вони написали, що проблема в "совках", які сумують за СРСР, де "жінки ходили в заштопаних колготках, а виїхати закордон могли лише партійні". Крім того, багато хто заявив, що є такий сорт людей, яким не догодиш — "вони будуть вічно не задоволені. У них всі винні від Леніна до Путіна".

Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР
Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР
Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР

Разом з тим, інші коментатори вважають слова Макаревича недоречними.

Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР
Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР
Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР
Макаревич розпалив суперечки в мережі постом про Горбачова та крах СРСР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Макаревич виступив проти роздачі паспортів РФ на Донбасі, через що росіяни накинулися на нього з критикою. Серед обурених відзначилася і скандальна співачка Юлія Чичеріна.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Андрій Макаревич
Місце
Росія
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