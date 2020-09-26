Макаревич перехворів коронавірусом: співак поділився подробицями

Російський рок-музикант Андрій Макаревич перехворів на коронавірус.

Про перенесений COVID-19 артист розповів в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Макаревич зізнався, що перехворів на коронавірус безсимптомно. А про те, що хвороба дійсно була, музикант дізнався після тесту на наявність антитіл.

"Не було ні кашлю, ні температури. Єдине, що насторожило, - це короткочасна відсутність нюху. В іншому відчував себе прекрасно. Я впевнений, що єдина дійсно ефективна боротьба з коронавірусом - це отримання колективного імунітету, Останнє півзаходів", – заявив артист.

Також під час ефіру Макаревич зізнався, що розмови про коронавірус його вже дістали. Музикант підкреслив, що кожному під силу вберегти себе від зарази. Головне, уважно ставитися до того, що відбувається, тверезо мислити, частіше мити руки і не контактувати з хворими людьми, які кашляють і чхають.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, недавно в мережі спливло фото з таємного весілля 66-річного Макаревича.