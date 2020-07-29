Мадонну розкритикували за заяву про вакцину від коронавірусу: подробиці скандалу

Американська попспівачка Мадонна потрапила в скандал через заяву про коронавірус. Зірка повідомила, що вакцину від хвороби вже існує, проте влада приховує її від людей.

Про це Мадонна заявила в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши відео, на якій група людей, що видавалися лікарями, стверджувала, що немає необхідності носити маски та дотримуватися ізоляції, повідомляє The Sun.

"Правда зробить всіх нас вільними. Але деякі люди не хочуть чути правду. Особливо представники влади, які заробляють гроші на тривалих пошуках вакцини, яка була знайдена і доступна вже багато місяців", – написала Мадонна в публікації.

Пост Мадонни про вакцину від коронавірусу The Sun

Пост артистки був майже відразу відзначений адміністрацією Instagram, як той, що містить неправдиву і небезпечну інформацію, а потім заблокований. Користувачі соцмережі також розкритикували Мадонну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мадонна повідомила, що російська влада оштрафувала її на 1 млн доларів за промову про права ЛГБТ-спільноти на концерті в Санкт-Петербурзі 8 серпня 2012 року. Проте виявилося, що ніякого штрафу не було.