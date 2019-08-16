Мадонні — 61: найвідвертіші фото легендарної співачки

Легендарна співачка, королева світової поп-музики Мадонна в п'ятницю, 16 серпня, відзначає свій день народження.
Так, артистці виповнюється 61 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших знімків зірки.
Мадонна
Фото: hochu.ua
Мадонна народилася 16 серпня 1958 року в Бей-Сіті, штат Мічиган, США. Вона досить рано почала свою співочу кар'єру і в кінці 80-х була вже зіркою світового масштабу. Зазначимо, що за роки на сцені співачка встигла випустити тринадцять студійних і п'ять концертних альбомів, шість збірників і 82 синглів, дати сотні концертів у всіх куточках світу, а також потрапити в Книгу рекордів Гіннеса, як найбільш комерційно успішна виконавиця.
Мадонна
Фото: glavcom.ua
Мадонна
Фото: Etoday
Мадонна
Фото: Etoday
Мадонна
Фото: Etoday
Крім музичної кар'єри Мадонна знялася більш ніж у двадцяти фільмах, а у 2004 році написала дитячу книжку під назвою "Англійські троянди", яка мала величезний успіх. Зірка стала послідовницею і популяризатором Кабали і активісткою багатьох благодійних та правозахисних організацій.
Мадонна
Фото: glavcom.ua
Мадонна
Фото: izum.ua
Мадонна
Фото: ivona.bigmir.net
Мадонна
Фото: glavcom.ua
Зазначимо, що у 2016 році за даними Forbes Мадонна вважалася найбагатшою жінкою-музикантом у світі зі статком у 560 млн доларів.
Мадонна
Фото з Instagram
Мадонна
Фото: glavcom.ua
Мадонна
Фото: hochu.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, Мадонна стала "родзинкою" гала-концерту пісенного конкурсу Євробачення-2019. Артистка підірвала зал яскравим і епатажним виступом.
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