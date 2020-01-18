Мачуху Ані Лорак вразив заповіт Галини Волчек

Мачуха популярної співачки Ані Лорак надихнулася віршем російської актриси театру і кіно Галини Волчек.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook поетеса Сільвія Заєць зробила відповідний репост, в якому один з віршів Волчек пропонується до розуміння як заповіт.

Дружина батька артистки Ані Лорак час від часу публікує резонансні пости в мережі. Раніше вона називала президента України Володимира Зеленського паршивим і заявляла, що гарант нешанобливо ставиться до європейських культурних цінностей, і "публічно принижує нашу державу".

Крім того, поетеса піддала критиці новорічне привітання українського президента.

Також Заєць публікувала свій вірш, присвячений героям Майдану ї річниці Голодомору, в якому прокляла Москву.

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