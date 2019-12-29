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30 грудня • оновлено в 00:08
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Мачуха Ані Лорак назвала Зеленського паршивим

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Дружина батька співачки Ані Лорак Мирослава Куєка поетеса Сільвія Заєць називала Володимира Зеленського паршивим.

Про це Заєць писала на своїй сторінці в Фейсбук.

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"Виявляється, що цей кіт ще й паршивий. Адже, омріяний багатьма поколіннями і священний для нас Томос про канонічність і незалежність Української Православної Церкви, він принизливо називає "термосом". Відвойований на кривавому Майдані шлях до Євросоюзу, в НАТО, в європейські цивілізовані цінності повернути назад в Росію. Він публічно принижує нашу державу, сміється над українською мовою і, нарешті, немов жартома, падає на коліна і хрипить: "Прости нас, Володимире Володимировичу!" Це за що? За окуповані Росією наші території? За тисяч і смертей наших громадян і багатьох чесних людей з різних кінців світу, які прийшли нам на допомогу і полягли тут від московських куль? За підлу інформаційну війну проти кожного з нас і брехливу антиукраїнську пропаганду, якій підтакує цей паршивий кіт?" - написала поетеса.

Раніше вона прокляла Москву у віршах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яніна Соколова вразила батька Ані Лорак.

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Особа
Ані Лорак
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