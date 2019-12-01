M1 Music Awards: названі всі переможці премії

Українська премія М1 Music Awards відсвяткувала свій перший ювілей – 5 років. Традиційно виконавці в різних жанрах змагалися за перемогу в 10 номінаціях.

Церемонія нагородження відбулася 30 листопада в Палаці Спорту в Києві. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися всіх переможців.

24

Співаком року став MONATIK.

Співачка року - NK | Настя Каменських.

Гурт Время и Стекло визнаний кращим в 2019 році за версією М1 Music Awards.

Проривом року став MELOVIN.

Кращим кліпом 2019 року став відеоролик співака MONATIK на пісню "Каждый раз".

Хітом року визнана пісня "Дим", гурту Время и Стекло.

Номінацію Рок. Тільки рок! отримав гурт Беz обмежень з піснею "Зорі запалали".

Червона Рута - NK | Настя Каменських.

Dance Parade спільно з радіостанцією KISS FM відзначили артиста MONATIK – Love It Ритм.

Золотий грамофон отримала співачка Тіна Кароль.

У номінації Фаворит року переміг гурт Время и Стекло.

Як раніше писав OBOZREVATEL, суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма розкритикував фінал шоу, зазначивши, що перемога повинна була дістатися не Ксенії Мішиной, а Ганні Різатдінової.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!