M1 Music Awards: названі всі переможці премії

Українська премія М1 Music Awards відсвяткувала свій перший ювілей – 5 років. Традиційно виконавці в різних жанрах змагалися за перемогу в 10 номінаціях.
Церемонія нагородження відбулася 30 листопада в Палаці Спорту в Києві. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися всіх переможців.
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Співаком року став MONATIK.
Співачка року - NK | Настя Каменських.
Гурт Время и Стекло визнаний кращим в 2019 році за версією М1 Music Awards.
Проривом року став MELOVIN.
Кращим кліпом 2019 року став відеоролик співака MONATIK на пісню "Каждый раз".
Хітом року визнана пісня "Дим", гурту Время и Стекло.
Номінацію Рок. Тільки рок! отримав гурт Беz обмежень з піснею "Зорі запалали".
Червона Рута - NK | Настя Каменських.
Dance Parade спільно з радіостанцією KISS FM відзначили артиста MONATIK – Love It Ритм.
Золотий грамофон отримала співачка Тіна Кароль.
У номінації Фаворит року переміг гурт Время и Стекло.
Як раніше писав OBOZREVATEL, суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма розкритикував фінал шоу, зазначивши, що перемога повинна була дістатися не Ксенії Мішиной, а Ганні Різатдінової.
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