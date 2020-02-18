"Люди з брудними руками": молода дружина Петросяна вибухнула гнівом через росЗМІ

Дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова поскаржилася на підвищену увагу до себе через росЗМІ, які постійно її обговорюють.

Таку заяву дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши гнівний пост.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Зокрема, Брухунова назвала росЗМІ "брудними мас-медіа".

"Я не соціофоб. Я люблю спілкування, але мене страшенно лякає тенденція, що якщо мене обговорюють брудні мас-медіа (протилежних я не зустрічала), то "я всім повинна". У людей геть зникло почуття такту. У 80% зі 100 фоловери лякають мене своїми дикими повідомленнями, хамством, абсолютною байдужістю на приватне(!) життя! Одні тільки перепитування чого варті і це замість того, щоб просто увімкнути звук при перегляді сторіс. Але варто мені відповісти в аналогічній їм манері, як зграя психічок біжить поливати мене на загальнодоступних форумах (журнали, газети з відкритими коментарями під псевдо-новинами)", – пише Брухунова.

Крім того, дружина Петросяна зізналася, що хоче, щоб про неї забули журналісти:

"Я не публічна людина і на сьогоднішній день у мене є тільки одне бажання, щоб про мене забули люди з брудними руками і низинними інстинктами, які ганьблять собою професію "журналіст".

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

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