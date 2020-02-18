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18 лютого • оновлено в 07:42
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"Люди з брудними руками": молода дружина Петросяна вибухнула гнівом через росЗМІ

1.3т
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Дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова поскаржилася на підвищену увагу до себе через росЗМІ, які постійно її обговорюють.

Таку заяву дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши гнівний пост.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

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Зокрема, Брухунова назвала росЗМІ "брудними мас-медіа".

"Я не соціофоб. Я люблю спілкування, але мене страшенно лякає тенденція, що якщо мене обговорюють брудні мас-медіа (протилежних я не зустрічала), то "я всім повинна". У людей геть зникло почуття такту. У 80% зі 100 фоловери лякають мене своїми дикими повідомленнями, хамством, абсолютною байдужістю на приватне(!) життя! Одні тільки перепитування чого варті і це замість того, щоб просто увімкнути звук при перегляді сторіс. Але варто мені відповісти в аналогічній їм манері, як зграя психічок біжить поливати мене на загальнодоступних форумах (журнали, газети з відкритими коментарями під псевдо-новинами)",пише Брухунова.

Крім того, дружина Петросяна зізналася, що хоче, щоб про неї забули журналісти:

"Я не публічна людина і на сьогоднішній день у мене є тільки одне бажання, щоб про мене забули люди з брудними руками і низинними інстинктами, які ганьблять собою професію "журналіст".

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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