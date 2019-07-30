"Люди, які люблять один одного..." Молодий співак розповів про стосунки з Мішель Андраде

Молодий український співак NIKITA LOMAKIN поділився подробицями взаємин зі своєю колишньою дівчиною, відомою виконавицею Michelle Andrade, з якою він зустрічався протягом п'яти років.

Екс-кохані перетнулися за лаштунками фестивалю "Чорноморські Ігри". 21-річний Ломакін розповів про те, що його об'єднує з Мішель наразы, пише КP.UА.

"Нам вдалося зберегти дружні стосунки. Люди, які любили і люблять один одного, не повинні припиняти спілкування. Це нерозумно! Людина за будь-яких обставин повинна залишатися людиною", – розповів Микита.

NIKITA LOMAKIN і Michelle Andrade Прес-служба М1

Нагадаємо, пара познайомилася на проекті "Х-Фактор" в 2013 році, коли Мішель було 15, а Микиті –

14. Хоча вони не "світили" свій роман, на їніх фан-сторінках в соціальних мережах залишилися спільні фото за той період.

NIKITA LOMAKIN на фестивалі "Чорноморські ігри" Прес-служба

Також в мережі є відео, в якому Michelle співала для свого хлопця на його шістнадцятий день

народження трек Майлі Сайрус "Who Owns My Heart" ("Кому належить моє

серце").

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно NIKITA LOMAKIN випустив гарячий кліп на трек "Віолончель", де заспівав про продаже кохання.

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