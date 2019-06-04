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"Любов моя!" Богомолов написав романтичне зізнання Собчак

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Костянтин Богомолов відкрито зізнався в любові журналістці Ксенії Собчак, з якою перестав приховувати стосунки.

У своєму акаунті в Instagram він похвалився урядовою телеграмою, в якій йшлося, що він призначений художнім керівником Театру на Малій Бронній, а під постом коротко обмінявся повідомленнями з телеведучою.

"Приймаємо вітання, але головне — працюємо / готуємося. Це буде ("палець вгору")", написав він.

Собчак і Богомолов

Собчак і Богомолов

"КП"

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У відповідь під постом Собчак написала, що "взагалі-то цей символ означає знак телеканалу "Супер". А як відомо, вона тепер є його генеральним продюсером."Любов моя, все в сім'ю, все в дім", ніжно і в жартівливій формі відповів їй Богомолов.

"Любов моя!" Богомолов написав романтичне зізнання Собчак

Шанувальники оцінили листування. Зокрема, в коментарях написали, що у них відмінне почуття гумору, і що вони дуже милі.

"Ну ось у Вас класне ПГ! Ну класне", "Ви такі милі", "Вічно у Собчак кращі чоловіки Москви", "Ось що значить вдало одружитися", – відреагували в мережі.

"Любов моя!" Богомолов написав романтичне зізнання Собчак
"Любов моя!" Богомолов написав романтичне зізнання Собчак

Нагадаємо, Собчак буде вести розважальне політичне шоу на головному пропагандистському телеЗМІ Росії - Перший канал. Передача виходитиме в прайм-тайм, стартові ефіри вийдуть вже в новому телевізійному сезоні з вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія СобчакМаксим Віторган
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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