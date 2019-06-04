"Любов моя!" Богомолов написав романтичне зізнання Собчак

Костянтин Богомолов відкрито зізнався в любові журналістці Ксенії Собчак, з якою перестав приховувати стосунки.
У своєму акаунті в Instagram він похвалився урядовою телеграмою, в якій йшлося, що він призначений художнім керівником Театру на Малій Бронній, а під постом коротко обмінявся повідомленнями з телеведучою.
"Приймаємо вітання, але головне — працюємо / готуємося. Це буде ("палець вгору")", — написав він.
Собчак і Богомолов
"КП"
У відповідь під постом Собчак написала, що "взагалі-то цей символ означає знак телеканалу "Супер". А як відомо, вона тепер є його генеральним продюсером."Любов моя, все в сім'ю, все в дім", — ніжно і в жартівливій формі відповів їй Богомолов.
Шанувальники оцінили листування. Зокрема, в коментарях написали, що у них відмінне почуття гумору, і що вони дуже милі.
"Ну ось у Вас класне ПГ! Ну класне", "Ви такі милі", "Вічно у Собчак кращі чоловіки Москви", "Ось що значить вдало одружитися", – відреагували в мережі.
Нагадаємо, Собчак буде вести розважальне політичне шоу на головному пропагандистському телеЗМІ Росії - Перший канал. Передача виходитиме в прайм-тайм, стартові ефіри вийдуть вже в новому телевізійному сезоні з вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці 2018-го з'явилася інформація, що Собчакзакрутила роман із Богомоловим.
21 січня її чоловік Максим Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, через що почався галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
6 березня Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього екс-подружжя написало однакові тексти про те, що вони давно не живуть разом. Ксенія дала декілька інтерв'ю, в яких розповіла про чудові стосунки з Максимом.
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