''Люблю тебе'': чоловік Лорак оприлюднив новорічне фото

Чоловік української співачки Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу показав зворушливе святкове фото своєї дочки Софії.

На своїй сторінці в Instagram він завантажив знімок дівчинки на тлі зимових пейзажів в сторіс і підписав його "I love you" (Я люблю тебе).

Батько не приховує ніжних почуттів до дівчинки і завжди зізнається їй на фото і відео в любові - цей раз не став винятком.

Дівчинка в рожевій куртці, шапці, червоному шарфику і рукавичках в тон позує з бенгальським вогником в руках. Незрозуміло, чи зустріла маленька Соня новий рік з татом, але, судячи з кадрів в Instagram її зіркової мами Ані Лорак, Кароліна провела святкову ніч у літаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в справі про розлучення Ані Лорак з чоловіком з'явився несподіваний поворот: пара, ймовірно, не прийшла на засідання суду, а їхня заява зникла з реєстру судових рішень.

31 грудня Лорак, яка живе і працює в Росії, знову з'явилася на публіці разом з донькою. Вони відвідали льодове шоу відомої російської фігуристки Тетяни Навки.