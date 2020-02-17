Любі з "Інтернів" – 48: куди зникла Пермякова і як виглядає зараз

Російська актриса Світлана Пермякова, більш відома як Люба з серіалу "Інтерни", 17 лютого відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 48 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, чим зараз займається актриса і як вона виглядає (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Світлана Пермякова
кадр серіалу "Інтерни"
Світлана Пермякова народилася 17 лютого 1972 року. Так, вона прославилася як яскрава учасниця дуету "Свєтка і Жанка" команди КВН "Парма".
А серіал "Інтерни", де Пермякова зіграла старшу медсестру Любов Михайлівну, зробив її відомою на всю Росію.
Світлана Пермякова в молодості
24smi.org
Крім того, актриса знялася в багатьох інших фільмах і серіалах, серед яких: "Солдати" (2007-2010), "Калачі" (2010), "Велика ржака" (2012), "Дід Мороз. Битва магів" (2016), "Zомбоящик" (2018), "Воротар Галактики" (2019).
Також актриса з ранньої юності грає в театрі.
На російському радіо і телебаченні вона також відома як ведуча багатьох проектів.
Світлана Пермякова в КВН
24СМИ
Відомо, що у Світлани Пермякової було три старших брата, але всі вони померли. Молодший з них загинув від удару струмом ще до народження Світлани, брат Василь пішов у 25-річному віці, коли артистці було 15. Третій брат Сергій помер в 2010 році, у віці 50 років.
Сім'я важко переживала втрату дітей, і Світлана допомагала батькам. Вона до останнього доглядала за матір'ю, яка не змогла пережити втрату старшого сина. Її не стало через рік після смерті сина.
Що стосується особистого життя Світлани Пермякової, в 2008 році Світлана вийшла заміж за арт-директора одного з московських клубів Євгена Бодрова, але вже наступного місяця вони розлучилися.
Того ж року її обранцем став 21-річний Максим Скрябін. Спочатку він був помічником, потім – директором актриси, але поступово ділові стосунки переросли в романтичні. У 2012 році в них народилася донька Варвара.
Світлана Пермякова з сім'єю
instagram.com/s_permyakova
Світлана Пермякова з дочкою
instagram.com/s_permyakova
У 2015 році Пермякова та Скрябін розійшлися, зберігши ділові й дружні стосунки. Максим залишився директором Світлани і люблячим батьком Варвари.
Але вже на початку 2018 року Пермякова та Скрябін дали шанувальникам зрозуміти, що їх роман поновився.
Світлана Пермякова
instagram.com/s_permyakova
Відзначимо також, кілька років тому, після закінчення зйомок у серіалі "Інтерни", Світлана Пермякова відкрито почала боротися із зайвою вагою і домоглася істотних результатів.
Зараз артистка може пишатися стрункою фігурою. Крім того, Пермякова кардинально змінила імідж – стиль одягу та стрижку.
Світлана Пермякова до і після схуднення
instagram.com/s_permyakova
Світлана Пермякова до і після схуднення
instagram.com/s_permyakova
Світлана Пермякова до і після схуднення
instagram.com/s_permyakova
Світлана Пермякова до і після схуднення
instagram.com/s_permyakova
З настанням листопада розпочинається традиційна передноворічна пора - думки про довгоочікувану відпустку і про подарунки для рідних і близьких. Не секрет, що особливо бажаними подарунками для жінок є ювелірні прикраси. Яскраві дорогоцінні камені, золото, срібло і найцікавіші дизайнерські рішення я знайшла для себе і подруг в бутіку @opera_jewellery_store А ще мені цікаво, чи вважаєте ви, що жінка сама може дарувати собі ювелірні прикраси або це повинен робити виключно чоловік? #operajewellery # украшеніяопера
Дорогі дівчата! Запрошую Вас взяти участь у кастингу на шоу "Ліга Домогосподарок" - першої в історії вікторині для домогосподарок! Переможниця шоу отримає 500 000 рублів і титул кращої домогосподарки країни. І як вже ви могли здогадатися по фото - в цьому шоу я буду ведучою 😉 Якщо ти знаєш всі секрети домашнього господарства, володієш чорним поясом з кулінарного майстерності, заведуешь чистотою і затишком в будинку - то ми шукаємо саме тебе! Як взяти участь в кастингу? 1. Вступити в офіційну групу шоу "Ліга Домогосподарок" в мережі "Однокласники" 2. Заповнити анкету учасника - анкета доступна по посиланню в шапці мого профілю інстаграма. Більш докладно про правила кастингу можна прочитати в закріпленому пості в офіційній групі в Одноклассниках. Не забудь підписатися, адже анкети доступні лише для учасників групи! Бажаю всім удачі! 😍✨
У дитинстві кожна дитина грає. Точніше, дитина не грає, а живе. Кажуть, що маленьких дітей не можна переграти на сцені. Дитина не вчить роль, не входить в запропоновані обставини. Дитина живе в них, просто і природно, як він їсть, п'є, дихає. # евереттtheater # евереттstudio
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінився Лобанов з "Інтернів": 22 листопада йому виповнилося 36 років.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!