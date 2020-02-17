Любі з "Інтернів" – 48: куди зникла Пермякова і як виглядає зараз

Російська актриса Світлана Пермякова, більш відома як Люба з серіалу "Інтерни", 17 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 48 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, чим зараз займається актриса і як вона виглядає (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Світлана Пермякова кадр серіалу "Інтерни"

Світлана Пермякова народилася 17 лютого 1972 року. Так, вона прославилася як яскрава учасниця дуету "Свєтка і Жанка" команди КВН "Парма".

А серіал "Інтерни", де Пермякова зіграла старшу медсестру Любов Михайлівну, зробив її відомою на всю Росію.

Світлана Пермякова в молодості 24smi.org

Крім того, актриса знялася в багатьох інших фільмах і серіалах, серед яких: "Солдати" (2007-2010), "Калачі" (2010), "Велика ржака" (2012), "Дід Мороз. Битва магів" (2016), "Zомбоящик" (2018), "Воротар Галактики" (2019).

Також актриса з ранньої юності грає в театрі.

На російському радіо і телебаченні вона також відома як ведуча багатьох проектів.

Світлана Пермякова в КВН 24СМИ

Відомо, що у Світлани Пермякової було три старших брата, але всі вони померли. Молодший з них загинув від удару струмом ще до народження Світлани, брат Василь пішов у 25-річному віці, коли артистці було 15. Третій брат Сергій помер в 2010 році, у віці 50 років.

Сім'я важко переживала втрату дітей, і Світлана допомагала батькам. Вона до останнього доглядала за матір'ю, яка не змогла пережити втрату старшого сина. Її не стало через рік після смерті сина.

Що стосується особистого життя Світлани Пермякової, в 2008 році Світлана вийшла заміж за арт-директора одного з московських клубів Євгена Бодрова, але вже наступного місяця вони розлучилися.

Того ж року її обранцем став 21-річний Максим Скрябін. Спочатку він був помічником, потім – директором актриси, але поступово ділові стосунки переросли в романтичні. У 2012 році в них народилася донька Варвара.

Світлана Пермякова з сім'єю instagram.com/s_permyakova

Світлана Пермякова з дочкою instagram.com/s_permyakova

У 2015 році Пермякова та Скрябін розійшлися, зберігши ділові й дружні стосунки. Максим залишився директором Світлани і люблячим батьком Варвари.

Але вже на початку 2018 року Пермякова та Скрябін дали шанувальникам зрозуміти, що їх роман поновився.

Світлана Пермякова instagram.com/s_permyakova

Відзначимо також, кілька років тому, після закінчення зйомок у серіалі "Інтерни", Світлана Пермякова відкрито почала боротися із зайвою вагою і домоглася істотних результатів.

Зараз артистка може пишатися стрункою фігурою. Крім того, Пермякова кардинально змінила імідж – стиль одягу та стрижку.

Світлана Пермякова до і після схуднення instagram.com/s_permyakova

Світлана Пермякова до і після схуднення instagram.com/s_permyakova

Світлана Пермякова до і після схуднення instagram.com/s_permyakova

Світлана Пермякова до і після схуднення instagram.com/s_permyakova

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