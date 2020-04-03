Російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, як в шість років стала жертвою сексуального домагання.

Про жахливий інцидент артистка згадала в YouTube-шоу "Що було далі?"

Лоліта teleprogramma.pro

Так, за словами Лоліти, історія трапилася в Києві, коли вона була в першому класі.

"Після уроків ми ходили в найближчий універмаг дружною компанією щось вкрасти з канцелярських товарів. Ми розподілили, хто що візьме. Я вибрала собі найменший предмет – гумку. Наші всі вже поцупили й пішли, а я залишилася одна у прилавка. Потягнулася до гумки, потім поклала її назад, тому що було дуже страшно. Я зависла біля прилавка, чомусь поклала руку на нього тильною стороною, так що долоня була ззаду. І ось тут воно і трапилося... Раптом я зрозуміла, що в моїй руці щось дуже тепле. Я почала це мацати, подумала, пластилін хтось в руку мені поклав. І ви не повірите: повертаюся, стоїть дядечка – і він поклав мені в руку свій член! Я була в першому класі", – згадує співачка.

Лоліта utro.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська відхрестилася від своєї заяви про те, що Крим – це Україна.

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