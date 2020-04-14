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14 квітня • оновлено в 10:48
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Лоліта розповіла про свого нового коханця: "Я не готова спати з дідом!"

5.1т
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Відома російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, що перебуває у нових відносинах.

Так, 56-річна зірка зізналася, що новий обранець молодший за неї на вісім років. Однак зазначила, що він є солідним та успішним чоловіком, який здатний забезпечити її всім необхідним. Про це Мілявська повідомила в Instagram-шоу телеведучої Ольги Бузової.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

Фото: Global Look Press

"Він нормальний чувак, відбувся у всіх відносинах. Мені 56, йому 48, трохи молодший. Але дід мені не потрібен. Я ще не настільки стара, щоб спати з дідом!" – сказала Мілявська.

Ольга Бузова і Лоліта Мілявська

Ольга Бузова і Лоліта Мілявська

Скріншот з відео

Зазначимо, що ім'я свого нового коханого співачка приховує, лише натякає: він – повна протилежність її п'ятому чоловікові Дмитру Іванову.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Фото: segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська зізналася, що під час самоізоляції зробила пластичну операцію.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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Всея Руси Князь
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при чем тут путен
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