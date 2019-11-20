Лоліта потрапила в гучний скандал через колишнього чоловіка

Російську співачку Лоліту Мілявську допитала поліція через її колишнього чоловіка. Так, сторінки Дмитра Іванова в соціальних мережах зламали невідомі і під підозру потрапила артистка.

Інформацію, яку зловмисники отримали на особистих сторінках Іванова, злили в мережу, пише Telegram-канал Mash.

hellomagazine.com

Поліція допитала Лоліту Мілявську у справі про злам пошти її чоловіка, оскільки номер телефону, яким скористалися хакери, належить самій співачці.

Чоловік зірки просить поліцію порушити кримінальну справу відразу за двома статтями: неправомірний доступ до інформації і порушення таємниці листування.

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

Офіційно розлучення ще не оформлене, в чому Іванов звинуватив пресу. Він також розкрив подробиці стосунків з артисткою.

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