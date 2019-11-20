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20 листопада • оновлено в 16:20
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Лоліта потрапила в гучний скандал через колишнього чоловіка

1.3т
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Російську співачку Лоліту Мілявську допитала поліція через її колишнього чоловіка. Так, сторінки Дмитра Іванова в соціальних мережах зламали невідомі і під підозру потрапила артистка.

Інформацію, яку зловмисники отримали на особистих сторінках Іванова, злили в мережу, пише Telegram-канал Mash.

Лоліта потрапила в гучний скандал через колишнього чоловіка

hellomagazine.com

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Поліція допитала Лоліту Мілявську у справі про злам пошти її чоловіка, оскільки номер телефону, яким скористалися хакери, належить самій співачці.

Чоловік зірки просить поліцію порушити кримінальну справу відразу за двома статтями: неправомірний доступ до інформації і порушення таємниці листування.

Лоліта потрапила в гучний скандал через колишнього чоловіка

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

  • Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

  • Офіційно розлучення ще не оформлене, в чому Іванов звинуватив пресу. Він також розкрив подробиці стосунків з артисткою.

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Лоліта
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