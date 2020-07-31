Українська співачка Світлана Лобода (Loboda) презентувала відвертий кліп на трек Boom Boom, який записала разом зі скандальним репером PHARAOH (Фараон). Користувачі мережі бурхливо розкритикували роботу виконавиці.

У новому відео також знялися російські зірки – Лоліта Мілявська, Ксенія Собчак, Катерина Варнава та інші. Ролик опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Лобода в кліпі Boom Boom Кадри з кліпу (YouTube)

Креативним продюсером кліпу став комік і ведучий Олександр Гудков. У кадрах зірки постають у відвертих вбраннях. Наприклад, 56-річна Лоліта з'явилася в ролику в червоному латексному комбінезоні, а Варнава – в трусах і панчохах у велику сітку.

Лоліта знялася в кліпі Світлани Лободи Кадри з кліпу Лободи (YouTube)

Лоліта в червоному латексі знялася в кліпі Лободи Кадри з кліпу Лободи (YouTube)

Варнава у відвертому вбранні знялася у відео Лободи Кадри з кліпу Лободи (YouTube)

"Фішкою" кліпу став екстравагантний образ Собчак, а саме – зачіска у вигляді жіночих грудей. Також у кліпі вона з'явилася із заклеєним носом.

Ксенія Собчак у кліпі Лободи Кадри з кліпу Лободи (YouTube)

Собчак знялася в кліпі Лободи Кадри з кліпу Лободи (YouTube)

Користувачі мережі негативно відреагували на роботу Лободи і Фараона. Багато з них залишили під відео гнівні коментарі. Деякі вказали, що це найгірша робота за всю кар'єру Світлани. За кілька годин із моменту публікації відео воно набрало на YouTube 63 тисячі дизлайків за 35 тисяч лайків.

"Більш люту "дич" я ще не бачив, на мою думку, найгірший кліп Лободи та й узагалі найгірший кліп", – зазначили коментатори.

"Люблю творчість Лободи, але щось цього разу, мабуть, карантин подіяв... Жах. Огидний кліп", – додали інші.

Лободу розгромили в мережі за вульгарний кліп із Собчак, Варнавою та Лолітою

Лободу розгромили в мережі за вульгарний кліп із Собчак, Варнавою та Лолітою

Лободу розгромили в мережі за вульгарний кліп із Собчак, Варнавою та Лолітою

Лободу розгромили в мережі за вульгарний кліп із Собчак, Варнавою та Лолітою

Лободу розгромили в мережі за вульгарний кліп із Собчак, Варнавою та Лолітою

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вперше за три роки виступила на батьківщині. Вона співала на закритому заході в Одесі для VIP-гостей.

Також нагадаємо, що в травні 2017 року одеські активісти зірвали сольний концерт Світлани Лободи, яка, незважаючи на агресію Кремля до України, не стала відмовлятися від "високих нагород" і гастролей у Росії. У вересні 2017-го Лобода планувала знову дати концерт в Одесі, проте незабаром його скасували. Відтоді співачка не виступала в Україні.