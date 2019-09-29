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30 вересня • оновлено в 06:00
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Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

1.9т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе та працює в Росії, відвідала вечірку в Києві.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також поділилася відео в форматі Stories. "Київ... Вдень – альбом, ввечері – танці", – написала жінка.

Ілюстрація. Світлана Лобода

Ілюстрація. Світлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Світлини з артисткою у своїх акаунтах оприлюднили й український телеведучий Григорій Решетник із телеведучим, відеоблогером Анатолєм Анатолічем (Анатолій Яцечко).

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Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

instagram.com/grisha_reshetnik

Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

instagram.com/anatoliyanatolich

"Світлана вже полетіла", "Комусь занадто добре", "Лохмата", "Світлано, і ви іноді грішите?" "Вульгарна!" "Показуха", "Явно п'яненька", – пишуть у мережі.

В українській столиці співачка також виступила в Fairmont Grand Hotel. Відео фрагмента концерту можна подивитися за посиланням.

Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео
Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Олександра Лобода Григорій Решетник Анатолій Анатоліч
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес фотографии
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