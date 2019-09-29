Лобода засвітилася на вечірці в Києві: фото та відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе та працює в Росії, відвідала вечірку в Києві.
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також поділилася відео в форматі Stories. "Київ... Вдень – альбом, ввечері – танці", – написала жінка.
Ілюстрація. Світлана Лобода
instagram/lobodaofficial
Світлини з артисткою у своїх акаунтах оприлюднили й український телеведучий Григорій Решетник із телеведучим, відеоблогером Анатолєм Анатолічем (Анатолій Яцечко).
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/grisha_reshetnik
instagram.com/anatoliyanatolich
"Світлана вже полетіла", "Комусь занадто добре", "Лохмата", "Світлано, і ви іноді грішите?" "Вульгарна!" "Показуха", "Явно п'яненька", – пишуть у мережі.
В українській столиці співачка також виступила в Fairmont Grand Hotel. Відео фрагмента концерту можна подивитися за посиланням.
Як писав OBOZREVATEL:
У мережі було багато критики на адресу Світлани Лободи через те, що вона переспівала пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокойно, страна".
Раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.
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