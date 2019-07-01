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Лобода з донькою станцювала вульгарний танець на весіллі: відео

1.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, станцювала запальний танець на весіллі своєї сестри Ксенії.

Відео розмістили в Telegram-каналі "Тільки нікому". На ньому артистку зняли разом з її дочкою і дівчиною в білизні, яка танцювала поруч з ними. (щоб переглянути, доскролльте новина до кінця).

Лобода з донькою станцювала вульгарний танець на весіллі: відео

instagram.com/lobodaofficial

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На весілля Лобода вибрала досить відверте і провокаційне вбрання, а образ доповнила прикрасами. Шанувальники в коментарях помітили, що сестри і мама дуже схожі.

наш день. мої девочкі❤️

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Крім того, на особистій сторінці в Instagram, Лобода опублікувала відео зі святкування весілля своєї сестри, на якому зловила весільний букет нареченої.

"За виступ Світлани Лободи на святі, та ще й з донькою, кому-то доведеться викласти мільйони! Але коли це твої сестри, все природно for free", - написали в Telegram-каналі "Тільки нікому".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдале вбрання. Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
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