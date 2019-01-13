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Лобода влаштувала скандал із матами в аеропорту Москви: в мережу злили відео

1.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, влаштувала в московському аеропорту "Шереметьєво" нецензурний скандал.

Відео, таємно зняте очевидцем, з'явилося на YouTube-каналі порталу klops.ru. Як пояснив автор ролика, артистку повинні були забрати у паспортного контролю, коли вона прилетіла в Москву, однак цього не зробили, і вона була змушена пішки йти до віп-залу.

Через це і стався скандал. "Мені не потрібні вибачення, мені потрібен професіоналізм в роботі. Мені потрібно щоб мене обслуговували, якщо я плачу гроші, чітко і правильно", - заявила Лобода.

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Лобода влаштувала скандал із матами в аеропорту Москви: в мережу злили відео

скрін відео

Що потрапив на відео розмова закінчилася тим, що співачка пообіцяла залучити знайомих розібратися в ситуації і пішла разом зі своїм охоронцем, додав автор ролика.

Лобода влаштувала скандал із матами в аеропорту Москви: в мережу злили відео

instagram.com/lobodaofficial

Як писав OBOZREVATEL, недавно Лобода розлютила фанатів вульгарним фото. Знімок був зроблений під час зимового відпочинку зірки на Мальдівах.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесскандаливидеоНовини Росії
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