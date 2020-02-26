Вульгарні танці Лободи в новому кліпі рознесли в мережі

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників новим кліпом на пісню "Новий Рим". Режисером роботи виступив Алан Бадоєв.

Ролик, який Лобода розмістила на своєму офіційному Youtube-каналі, викликав запеклі суперечки в мережі, оскільки користувачів здивували дивні танці артистки.

"Ми так довго цього чекали", - прокоментувала відео артистка.

"Сам по собі кліп прикольний, один раз подивитися можна, але до пісні не має ніякого відношення", "Так чекала кліпу і в підсумку це. Дуже дуже шкода", "Повний відстій! Гірше навряд-чи можливо зробити", "Кліп на один раз. Таке відчуття, що робили мізинцем лівої ноги. Нічого не зрозуміло, та й добре", - пишуть в мережі.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!