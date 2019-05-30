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Лобода підігріла чутки про інтрижку з відомим шоуменом: пристрасний поцілунок потрапив на відео

1.9тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, на камеру поцілувалася з одруженим російським шоуменом і артистом Олександром Реввою (відомий також за псевдонімом Артур Пирожков).

Відповідний ролик із телеканалу "Інтер" вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, що викликало ажіотаж серед шанувальників (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Ця любов" буде скоро у вашому місті – Нижній Новгород. І величезний стадіон буде ревіти і танцювати під наші треки. Ми так цього чекаємо! 16 липня", – написала артистка.

Лобода і Ревва - поцілунок

Лобода і Ревва - поцілунок

кадр із відео

Ролик з Реввою є фрагментом її виступу, однак це не завадило фанатам накинутися з обговореннями.

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"Бачити б ваш дует знову", "Кохання з першого погляду", "А Ліндеманн?", "Дехто ревнуватиме", – написали шанувальники.

Лобода підігріла чутки про інтрижку з відомим шоуменом: пристрасний поцілунок потрапив на відео
Лобода підігріла чутки про інтрижку з відомим шоуменом: пристрасний поцілунок потрапив на відео
Лобода підігріла чутки про інтрижку з відомим шоуменом: пристрасний поцілунок потрапив на відео
Лобода підігріла чутки про інтрижку з відомим шоуменом: пристрасний поцілунок потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Лободу запідозрили в романі з Реввою, який записав ролик, де зачитує рядки з її треку. Це і дало багатьом привід думати, нібито артистів об'єднує не тільки дружба і шоу-бізнес.

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Особи
Світлана ЛободаОлександр Ревва
Місце
Росія
Теги
видеошоу-бизнесроманплітки
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леня зе
леня зе
а германец уже не в тренде?логотип iнтер не смущает?🤮
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