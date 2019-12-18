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18 грудня • оновлено в 21:53
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"Л*ном не поливаю!" Епатажна співачка поділилася подробицями гучного скандалу з Фадєєвим

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Епатажна співачка з Росії Наргіз (Закирова) прокоментувала скандал навколо розриву із її продюсером Максимом Фадєєвим, який розгорівся в кінці літа.

Артистка розповіла в інтерв'ю "Обережно, Собчак!", що у чоловіка тепер нібито залишилося лише одне джерело доходів після її відходу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, в одному з останніх інтерв'ю Фадєєв стверджував, що два роки хворів та не займався співачкою, тому їхні стосунки пішли на спад.

Наргіз розповіла Собчак про розривання контракту із продюсером Фадєєвим

Наргіз розповіла Собчак про розривання контракту із продюсером Фадєєвим

Кадр з відео

"Якби це відбувалося два роки, як він сказав, це було б ще гаразд, але терпіла я із самого першого дня, як тільки прийшла. І з цього ж інтерв'ю, коли він говорив про те, що "співачка караочна", що я і не заперечую. Коли я до нього прийшла, у мене вже був власний колектив, з яким ми об'їздили чимало міст. Я прийшла до нього працювати, і протягом року, підписавши контракт, їздила з цією програмою, з піснями Metallica, Nirvana, Scorpions – все, що співала у проекті "Голос", і якісь його пісні, які він виконував у 90-х роках", – поскаржилася співачка.

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За словами Наргиз, їй довелося їздити в тури по маленьких містах. А перший хіт з'явився тільки через рік – пісня "Я не твоя війна".

Наргіз та Фадєєв

Наргіз та Фадєєв

instagram / nargizzakirova_official

"Це людина, у якої було до мене споживацьке ставлення. Він написав лише одну пісню, яка "вистрілила". Це була "Ты моя нежность". Я ж не можу все життя співати дві пісні! Макс написав одну з цих пісень і заспокоївся. Та й , власне, все. Я його л*йном не поливала, а просто сказала, що людина втратила інтерес до мене, як до артиста. Я взагалі теж дуже образлива. Мені цю людину навіть шкода", – додала Наргіз.

Вона зазначила, що Фадєєв після розірвання контракту більше нібито не отримує доходу. А в його команді, за словами співачки, залишилася лише ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року в РФ розгорівся скандал через зрив виступу Наргіз в результаті конфлікту із Фадєєвим, з яким вона розірвала контракт.

Тоді зіркомий промоутер Сергій Лавров розповідав, що причиною послужила поведінка артистки, яка без алкоголю просто не виходила на сцену й постійно влаштовувала істерики. Сама Наргіз заявляла, що однією з важливих причин розставання з Фадєєвим стали співробітники лейбла, які нібито не вважали за потрібне повідомляти про прийдешні концерти.

У жовтні стало відомо, що продюсер переніс інфаркт. Серябкіна говорила, що все обійшлося.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Ксенія Собчак Максим Фадєєв Ольга Серябкіна
Місце
Росія
Теги
музика скандали шоу-бизнес концерт
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