"Л*ном не поливаю!" Епатажна співачка поділилася подробицями гучного скандалу з Фадєєвим

Епатажна співачка з Росії Наргіз (Закирова) прокоментувала скандал навколо розриву із її продюсером Максимом Фадєєвим, який розгорівся в кінці літа.

Артистка розповіла в інтерв'ю "Обережно, Собчак!", що у чоловіка тепер нібито залишилося лише одне джерело доходів після її відходу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, в одному з останніх інтерв'ю Фадєєв стверджував, що два роки хворів та не займався співачкою, тому їхні стосунки пішли на спад.

Наргіз розповіла Собчак про розривання контракту із продюсером Фадєєвим Кадр з відео

"Якби це відбувалося два роки, як він сказав, це було б ще гаразд, але терпіла я із самого першого дня, як тільки прийшла. І з цього ж інтерв'ю, коли він говорив про те, що "співачка караочна", що я і не заперечую. Коли я до нього прийшла, у мене вже був власний колектив, з яким ми об'їздили чимало міст. Я прийшла до нього працювати, і протягом року, підписавши контракт, їздила з цією програмою, з піснями Metallica, Nirvana, Scorpions – все, що співала у проекті "Голос", і якісь його пісні, які він виконував у 90-х роках", – поскаржилася співачка.

За словами Наргиз, їй довелося їздити в тури по маленьких містах. А перший хіт з'явився тільки через рік – пісня "Я не твоя війна".

Наргіз та Фадєєв instagram / nargizzakirova_official

"Це людина, у якої було до мене споживацьке ставлення. Він написав лише одну пісню, яка "вистрілила". Це була "Ты моя нежность". Я ж не можу все життя співати дві пісні! Макс написав одну з цих пісень і заспокоївся. Та й , власне, все. Я його л*йном не поливала, а просто сказала, що людина втратила інтерес до мене, як до артиста. Я взагалі теж дуже образлива. Мені цю людину навіть шкода", – додала Наргіз.

Вона зазначила, що Фадєєв після розірвання контракту більше нібито не отримує доходу. А в його команді, за словами співачки, залишилася лише ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року в РФ розгорівся скандал через зрив виступу Наргіз в результаті конфлікту із Фадєєвим, з яким вона розірвала контракт.

Тоді зіркомий промоутер Сергій Лавров розповідав, що причиною послужила поведінка артистки, яка без алкоголю просто не виходила на сцену й постійно влаштовувала істерики. Сама Наргіз заявляла, що однією з важливих причин розставання з Фадєєвим стали співробітники лейбла, які нібито не вважали за потрібне повідомляти про прийдешні концерти.

У жовтні стало відомо, що продюсер переніс інфаркт. Серябкіна говорила, що все обійшлося.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!