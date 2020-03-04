Литвинова розкрила подробиці своїх стосунків із Земфірою

Російська актриса театру і кіно Рената Литвинова розповіла про свої стосунки зі співачкою Земфірою.

Так, у новому інтерв'ю для шоу "Обережно, Собчак!" на YouTube Литвинова зізналася, що відноситься до Земфіри, як до дару (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Земфіра і Рената Литвинова Lenta.ru

"Я так захоплююся нею і віддаю навіть їй пальму першості. Я вважаю, що Земфіра – це якийсь дар. Якщо ставишся до людини, як до якогось дару, який тобі дали по життю, то не існує питань, хто перший, а хто другий ", – заявила Литвинова, додавши, що вони з Земфірою вже дружать 15 років.

Рената Литвинова кадр з відео

Крім того, Рената Литвинова зізналася, що вважає Земфіру генієм.

Ксенія Собчак і Рената Литвинова кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ренату Литвинову збив автомобіль у центрі Москви. 53-річна артистка отримала травми руки і ноги. Інцидент стався в День народження Литвинової.

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