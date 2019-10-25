Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео

У мережі з'явився новий кліп російського гурту Little Big на трек Rock-paper-scissors. У ньому учасники колективу перевтілилися у дворових псів, билися з "домашніми тваринами" і купували нелегальну собачу їжу.

В кінці ролика спливає титр – "Бережіть домашніх тварин" і цитата з "Маленького принца" Сент-Екзюпері: "Ми відповідальні за тих, кого приручили".

"Красунчики! Так тримати!", "Як завжди шедевр. Меншого і не очікував", "Дуже класно!", "Пісня просто шедевр.Кліп ржачний!", "Я не прихильник такої музики, але кліпи у них дуже класні", – пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий російський гурт Little Big включив до свого всеросійського туру український Харків і білоруський Мінськ. Зі свого боку директор виконавців Аліна Пязок пояснила, що пресслужба Little Big помилилася.

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