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25 жовтня • оновлено в 15:25
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Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео

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У мережі з'явився новий кліп російського гурту Little Big на трек Rock-paper-scissors. У ньому учасники колективу перевтілилися у дворових псів, билися з "домашніми тваринами" і купували нелегальну собачу їжу.

В кінці ролика спливає титр – "Бережіть домашніх тварин" і цитата з "Маленького принца" Сент-Екзюпері: "Ми відповідальні за тих, кого приручили".

Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео
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"Красунчики! Так тримати!", "Як завжди шедевр. Меншого і не очікував", "Дуже класно!", "Пісня просто шедевр.Кліп ржачний!", "Я не прихильник такої музики, але кліпи у них дуже класні", пишуть у мережі.

Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео
Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео
Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео
Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео
Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео
Little Big випустили новий кліп і підірвали мережу: яскраве відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий російський гурт Little Big включив до свого всеросійського туру український Харків і білоруський Мінськ. Зі свого боку директор виконавців Аліна Пязок пояснила, що пресслужба Little Big помилилася.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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