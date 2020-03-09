Ліндеманн відзначився зухвалою витівкою в Чорнобилі, порушивши заборони Зони відчуження

Фронтмен німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн відзначився зухвалою витівкою в Чорнобильській зоні відчуження.

Так, артист "погойдався" на каруселях в парку атракціонів міста Прип'ять, незважаючи на сувору заборону торкатися предметів у Зоні відчуження. Знімки Тілль розмістив на особистій сторінці в Instagram (дивіться також відео в кінці новини).

Ліндеманн в Чорнобилі Instagram @till_lindemann_official

Відзначимо, згідно з правилами відвідування Чорнобильської зони, туристам заборонено контактувати з предметами інфраструктури, зокрема, існує і заборона щодо парку атракціонів в Прип'яті через серйозно підвищений радіаційний фон.

Ліндеманн в Чорнобилі Instagram @till_lindemann_official

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн 6 березня дав концерт в Києві. Дивіться на OBOZREVATEL ексклюзивні фото та відео з виступу скандального артиста.

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Концерт Тілля Ліндеманна в Києві

Відео з концерту Тілля Ліндеманна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліндеманн також був помічений в одному з київських ресторанів. Відео з артистом було опубліковано в мережі одним з користувачів.

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