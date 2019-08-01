"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Українська співачка Ані Лорак, яка зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, нарвалася на критику мережі, опублікувавши знімок із новим коханим.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася чорно-білою фотографією із саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глєбом. Співачка зробила селфі в дзеркалі, позуючи біля хлопця.

Віддані фанати Лорак залишили під постом позитивні коментарі, однак значна частина фоловерів обрушилася на жінку з критикою.

instagram.com/anilorak

"Він їй не пара. Як породиста красуня і дворняжка", "Ані, це не твій чоловік", "Сивина в голову – біс у ребро", "А він бейсболку знімає?" "Смак зіпсувався як до творчості, так і до чоловіків", – написали користувачі мережі.

Деяким не сподобався не так бойфренд співачки, як її зовнішність і творчість. "Що ви робите зі своїм обличчям?" "Усе більше схожа на Майкла Джексона", "Це вже не та Ані Лорак, дуже шкода. Зараз вона співає не для душі, а через гроші", "Де колишня Лорак?" "Народ не вірить у ці пісні ні про що. Повне розчарування", – заявили в коментарях.

"Мені от цікаво, що там ліфчик на дивані робить?" – помітила одна з коментаторів.

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Ані Лорак instagram.com/anilorak

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