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"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

11.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, нарвалася на критику мережі, опублікувавши знімок із новим коханим.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася чорно-білою фотографією із саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глєбом. Співачка зробила селфі в дзеркалі, позуючи біля хлопця.

Віддані фанати Лорак залишили під постом позитивні коментарі, однак значна частина фоловерів обрушилася на жінку з критикою.

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"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

instagram.com/anilorak

"Він їй не пара. Як породиста красуня і дворняжка", "Ані, це не твій чоловік", "Сивина в голову – біс у ребро", "А він бейсболку знімає?" "Смак зіпсувався як до творчості, так і до чоловіків", – написали користувачі мережі.

Деяким не сподобався не так бойфренд співачки, як її зовнішність і творчість. "Що ви робите зі своїм обличчям?" "Усе більше схожа на Майкла Джексона", "Це вже не та Ані Лорак, дуже шкода. Зараз вона співає не для душі, а через гроші", "Де колишня Лорак?" "Народ не вірить у ці пісні ні про що. Повне розчарування", – заявили в коментарях.

"Мені от цікаво, що там ліфчик на дивані робить?" – помітила одна з коментаторів.

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

"Ліфчик на дивані": Лорак розлютила мережу фото з новим бойфрендом

Скріншот

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес Відносини плітки фотографии Instagram
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
АНТЕНЩИЦА, ДАВАЙ ПИПКУ ПОКАЗЫВАЙ!!! РЕЙТИНГ НАДО ПОДНИМАТЬ, А ТО УЖЕ НАХ НИКОМУ НЕ НУЖНА... МАДАМ БРОШКИНА!!!
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