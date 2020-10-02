Лідер Kozak System Леньо про "совків з триколором": це люди без батьківщини, без ідеї

Фронтмен рок-гурту Kozak System Іван Леньо заявив, що "совки у вишиванках" мають мету та ідею, а ті, хто "з триколором", – це люди без батьківщини.

Музикант став гостем YouTube-програми Сергія Іванова "Антиподи". На питання ведучого про "совків у вишиванках" співак відповів, що це люди, які намагаються вірити в щасливе майбутнє України, що не можна сказати про тих, хто "з триколором" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони, принаймні, зараховують себе до тієї когорти людей, яку ми називаємо нацією. Бо ті, хто з триколором, – там взагалі повний абзац. Це люди без батьківщини, без ідеї, це якесь примітивне споживацтво. У них все набагато гірше", – заявив Леньо.

За його словами, "совок" понівечив людські душі. Музикант назвав СРСР "страшним злом" і наголосив на тому, що це зло продовжує впливати на людей. Також він порівняв Україну з маленькою дитиною, яка тільки намагається стати на ноги і рівняється на старших, тобто на іноземні країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Леньо заявляв, що жителів Донбасу необхідно позбавити громадянства України. Музикант також виступив проти того, щоб "саме ці люди вибирали українську владу".