Лідер Kazka втрутилася у скандал із громадянством кандидата від "Слуги народу"

Лідер КАZKA, харків'янка Олександра Зарицька попросила Володимира Зеленського розібратися у ситуації із подвійним громадянством кандидата в депутати від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Вона вважає, що Куницький не має законного права представляти партію на парламентських виборах. Відеозвернення до президента України Олександра Зарицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте сторінку).

Зарицька втрутилася у скандал із Куницьким

"Шановний Володимире Олександровичу! Пане президенте! Я зараз звертаюся до вас як представник молоді та як харків'янка. Я ваш виборець. Дуже вас прошу розібратися із ситуацією щодо Куницького Олександра. Він має інше громадянство і про це знає вся країна. Він не має права представляти вашу партію. Це неправильно і це незаконно", — заявила лідер гурту КАZKA.

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Олександр Куницький балотується у народні депутати за 169 мажоритарним округом Харкова від партії "Слуга народу". 30 червня на засіданні Центральної виборчої комісії заявили про те, що отримали документи, які підтверджують перетин державного кордону України Олександром Куницьким за іноземним паспортом.

"Якщо комісії стають відомими підстави для втрати особою права бути обраним народним депутатом, то ЦВК скасовує реєстрацію такого кандидата", — заявила тоді член ЦВК Ольга Желтова.

Нагадаємо, вчора два народні депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького у формі армії Ізраїлю. Як з'ясувалося, кандидат у нардепи по харківському округу проходив службу у військах іноземної держави.

Ігор Мосійчук / Facebook

Ігор Мосійчук / Facebook

Також у Youtube опубліковано відео, датоване 2014 роком, на якому Куницький особисто підтверджує, що перебуває в Ізраїлі та готується скласти присягу в армії.

Володимир Зеленський поки не відреагував на звернення харків'янки Олександри Зарицької.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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