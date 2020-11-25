Лідер 'Бумбокс' Хливнюк – про артистів 'поза політикою': ніхто не всидить на двох стільцях, це просто соромно

Український співак, фронтмен популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився про артистів, які не поза політичним світом.

Він вважає, що будь-яка публічність – це вже політика. Про це артист заявив у шоу "Кондратюк у понеділок" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Культура – це теж політика. Єдине, що від нас хочуть, – щоб ми всі тут посварилися й розбили горщики. Але все одно ніхто не всидить на двох стільцях. Це просто соромно. Треба вибирати бік", – поділився співак.

Він додав, що мати синій паспорт із тризубом – це вже бік, і його треба триматися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Хливнюк висловився щодо ситуації в Україні і проблем у ній. За його словами, на сьогодні головною проблемою в нашій країні є війна.