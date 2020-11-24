Лідер 'Бумбокс' Андрій Хливнюк – про проблеми в Україні: ми не хочемо бути країною-придатком

Український співак, фронтмен популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився з приводу ситуації в Україні та проблем у ній.

За його словами, на сьогоднішній день головною проблемою в нашій країні є війна. Про це він заявив у шоу "Кондратюк у понеділок" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перед нами виклик – показати те, що нас турбує. Показати те, про що хтось боїться сказати, а хто-то ігнорує. Ми – безпосередні учасники сьогодення нашої країни, нашої планети – не можемо ігнорувати кричущі речі, які відбуваються. Ми не можемо ігнорувати, що в Україні на сьогоднішній день зґвалтовано презумпцію невинності", – розповів артист.

Хливнюк відзначив, що в нашій державі в тюрмах сидять люди, вина яких не доведена, і ніхто не бачить ніяких доказів зворотнього.

"Велика проблема в тому, що є люди, які працюють на нас, на наші гроші і щодня ризикують своїм життям, щоб ми відчували себе в безпеці. Але також в цій системі існують злочинці. Мало нам в нашій країні гендерних проблем, так ще й люди, які повинні захищати – вони можуть бути перевертнями", – підкреслив лідер гурту "Бумбокс".

Він вважає, що українське суспільство не може дозволити собі здатися.

"Ми всі, незалежно від того чи будуємо ми висотки, або ми записувалися в студії, ми всі хочемо змін. Ми не хочемо бути країною-придатком, не хочемо соромитися, грубо кажучи, за кордоном, тому що у нас – сині паспорти. Тому що ми українці і це важливо!", – підсумував співак.

Хливнюк додав, що перший крок, який потрібно зробити, це почати голосно говорити про свої проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бумбокс" випустили кліп "Ангела" з останнього альбому "Таємний код: Рубікон". Відео на пісню стало одночасно і одкровенням, і спробою показати, що руйнує нашу країну вже 30 років після здобуття Незалежності.