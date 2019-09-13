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13 вересня • оновлено в 12:18
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Все-таки рак? Зірка "Моєї прекрасної няні" потрапила в реанімацію

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Російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані.

"Актриса потрапила в лікарню більше двох тижнів тому - прямо з Польщі. Сьогодні вночі її перевели в реанімацію через різке погіршення стану", - написали в телеграм-каналі Mash.

Заворотнюк

Заворотнюк

КП

"В Європі зірка "Моєї прекрасної няні" проходила лікування, але, на жаль, позитивних результатів воно не дало", - додали в ЗМІ.

Крім того, вранці 13 вересня стало відомо, що Заворотнюк не прийшла на відкриття магазину власної дочки Анни, що може слугувати підтвердженням достовірності інформації про її госпіталізацію.

23-річна Анна Заворотнюк-Стрюкова в минулому році закінчила навчання в Америці і запустила власну лінію одягу. Кілька днів тому дівчина відкрила свій шоурум.

Все-таки рак? Зірка "Моєї прекрасної няні" потрапила в реанімацію
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За словами Заворотнюк-молодшої, ця подія стала для неї справжнім святом. Однак, знаменита мама, яка всіляко підтримувала починання дочки, на відкритті так і не з'явилася.

Все-таки рак? Зірка "Моєї прекрасної няні" потрапила в реанімацію

Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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