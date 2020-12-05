Леся Нікітюк зважилася на експеримент з волоссям. Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала користувачів мережі новою зміною іміджу.

Знаменитість часто приміряє на собі нові образи, один з останніх – зірка з'явилася з лисиною на шоу "Танці з зірками". Цього разу Нікітюк вибрала більш скромний образ – артистка наростила пасма довжиною до талії.

Фото з оновленою зачіскою телеведуча опублікувала в Instagram, де запитала шанувальників, з якою довжиною їй краще: коротким чи довгим волоссям.

Зміна іміджу Нікітюк настільки прийшлася до смаку користувачам мережі, що ті, зі свого боку, засипали зірку під знімками втішними коментарями. Навіть українські зірки відзначили, що новий образ дуже до лиця артистці.

"Красуня в будь-якому образі", "Ох і ах", "Дуже красиво, на себе не схожа", – писали знаменитості під фото телеведучої.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, також змінила імідж українська співачка Michelle Andradе.